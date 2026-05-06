RECIBÍ EL NEWSLETTER
gobierno

Orsi respaldó a Cosse por proyecto para entorno del Palacio Legislativo y aseguró que se "sorprendió" con las críticas

"Está todo para discutirse", dijo Cosse este miércoles, cuando presentó el proyecto en el Palacio Legislativo.

cosse-orsi-traspaso-mando

El presidente Yamandú Orsi respaldó a la vicepresidenta Carolina Cosse ante las críticas recibidas por el proyecto de obras que presentó en el entorno del Palacio Legislativo.

El mandatario aseguró que le "sorprendió" que generara "tanta crítica".

“Le pedí a Carolina que me mandara más material” , indicó y agregó: “Yo estoy para dar una mano ahí” .

Alejandro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos

Este miércoles, Cosse presentó el proyecto en el Palacio Legislativo y señaló que se trata de "un borrador" en el que "está todo para discutirse".

El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.

También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.

Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.

Temas de la nota

Lo más visto

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
"ARQUITECTURA DEFENSIVA"

Polémica por rejas colocadas para evitar ocupación en ochavas; norma que prohíbe "elementos hostiles" no fue reglamentada
BRASIL

Tiroteo en escuela de Acre: adolescente de 13 años disparó y mató a dos personas y dejó cinco heridos
Desde las 10 de la mañana

Nueva actualización de Meteorología: queda una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes
ESCUELA Y LICEO

Presidente de ANEP explicó en qué casos se suspenden las clases por alerta meteorológica

Te puede interesar

Soy presidente del Uruguay, no hago política exterior representando una fuerza política, dijo Orsi ante críticas a visita a portaaviones video
PORTAAVIONES DE EE.UU.

"Soy presidente del Uruguay, no hago política exterior representando una fuerza política", dijo Orsi ante críticas a visita a portaaviones
MSP realiza investigación epidemiológica tras conocerse que pareja neerlandesa con hantavirus estuvo en Uruguay
SALUD PÚBLICA

MSP realiza investigación epidemiológica tras conocerse que pareja neerlandesa con hantavirus estuvo en Uruguay
Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero
DIEZ IMPUTADOS Y CONDENADOS

Dos hombres fueron condenados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

Dejá tu comentario