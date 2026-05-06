Orsi respaldó a Cosse por proyecto para entorno del Palacio Legislativo y aseguró que se "sorprendió" con las críticas

El presidente Yamandú Orsi respaldó a la vicepresidenta Carolina Cosse ante las críticas recibidas por el proyecto de obras que presentó en el entorno del Palacio Legislativo.

“Le pedí a Carolina que me mandara más material” , indicó y agregó: “Yo estoy para dar una mano ahí” .

Seguí leyendo Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos

Este miércoles, Cosse presentó el proyecto en el Palacio Legislativo y señaló que se trata de "un borrador" en el que "está todo para discutirse".

El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.

También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.

Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.