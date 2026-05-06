El presidente Yamandú Orsi respaldó a la vicepresidenta Carolina Cosse ante las críticas recibidas por el proyecto de obras que presentó en el entorno del Palacio Legislativo.
Orsi respaldó a Cosse por proyecto para entorno del Palacio Legislativo y aseguró que se "sorprendió" con las críticas
"Está todo para discutirse", dijo Cosse este miércoles, cuando presentó el proyecto en el Palacio Legislativo.
El mandatario aseguró que le "sorprendió" que generara "tanta crítica".
“Le pedí a Carolina que me mandara más material” , indicó y agregó: “Yo estoy para dar una mano ahí” .
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Este miércoles, Cosse presentó el proyecto en el Palacio Legislativo y señaló que se trata de "un borrador" en el que "está todo para discutirse".
El proyecto incluye la reconfiguración de la circunvalación del Palacio Legislativo, con incorporación de áreas verdes y mejoras en la circulación, así como la transformación de un tramo de la avenida General Flores en semipeatonal, con equipamiento urbano y espacios públicos.
También prevé la construcción de un edificio polifuncional en un predio cercano, destinado a ampliar la capacidad edilicia institucional y sumar usos educativos y sociales.
Según detalla la propuesta, se proyecta la incorporación de más de 15.000 metros cuadrados de espacios públicos nuevos y recalificados, además de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. A su vez, se plantea la optimización y aumento de plazas de estacionamiento.
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