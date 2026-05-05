Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos

“El secretario de la Presidencia no comenta qué es lo que piensan, qué es lo que dicen mis compañeros o qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos”, respondió Alejandro Sánchez este martes al ser consultado en una conferencia de prensa sobre las críticas que recibió el presidente Yamandú Orsi tras visitar un portaaviones de guerra de Estados Unidos (EEUU) el sábado pasado.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó de “decepcionante” y “penoso” el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos.

“No es motivo de que yo comente sobre esas cosas. Ya se ha entregado bastante información sobre el episodio y seguramente se entregue más información o más comentarios en el futuro”, agregó este martes el secretario de Presidencia.