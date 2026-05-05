“El secretario de la Presidencia no comenta qué es lo que piensan, qué es lo que dicen mis compañeros o qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos”, respondió Alejandro Sánchez este martes al ser consultado en una conferencia de prensa sobre las críticas que recibió el presidente Yamandú Orsi tras visitar un portaaviones de guerra de Estados Unidos (EEUU) el sábado pasado.
Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre las críticas que surgieron dentro del Frente Amplio y el PIT-CNT al presidente Orsi por visitar un portaaviones de guerra de EEUU.
Las críticas surgieron desde el Frente Amplio y el la central sindical PIT-CNT.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo a Subrayado que él no hubiera ido al portaaviones y que Orsi asumió “un riesgo” al visitar ese portaaviones.
Orsi visitó un portaaviones de Estados Unidos: "Una forma de concebir la defensa bastante diferente", dijo
En tanto, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó de “decepcionante” y “penoso” el mensaje que dio Orsi al visitar el portaaviones de Estados Unidos.
“No es motivo de que yo comente sobre esas cosas. Ya se ha entregado bastante información sobre el episodio y seguramente se entregue más información o más comentarios en el futuro”, agregó este martes el secretario de Presidencia.
Dejá tu comentario