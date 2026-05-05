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PRESIDENCIA

Alejandro Sánchez "no comenta" críticas a Orsi por visitar el portaaviones de Estados Unidos

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre las críticas que surgieron dentro del Frente Amplio y el PIT-CNT al presidente Orsi por visitar un portaaviones de guerra de EEUU.

Alejandro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: FocoUy

Alejandro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: FocoUy

Alejandro Sánchez- Foto: FocoUy

Alejandro Sánchez- Foto: FocoUy

“El secretario de la Presidencia no comenta qué es lo que piensan, qué es lo que dicen mis compañeros o qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos”, respondió Alejandro Sánchez este martes al ser consultado en una conferencia de prensa sobre las críticas que recibió el presidente Yamandú Orsi tras visitar un portaaviones de guerra de Estados Unidos (EEUU) el sábado pasado.

Las críticas surgieron desde el Frente Amplio y el la central sindical PIT-CNT.

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