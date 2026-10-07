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"ES UNA MEJORA IMPORTANTE", DIJO

Orsi sobre reducción de pobreza: "Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando"

"Es una mejora importante", pero reconoció que "falta mucho". "Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", enfatizó.

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"Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando", destacó en una publicación en su perfil de la red social X.

En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%, mientras que la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%, con "una reducción de un tercio", remarcó.

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Según el mandatario, "es una mejora importante", pero reconoció que "falta mucho". "Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", enfatizó.

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