Orsi sobre reducción de pobreza: "Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando"

El presidente Yamandú Orsi valoró este miércoles el dato de la reducción de la pobreza en Uruguay, que representa a unas 95.000 personas menos por debajo de la línea de la pobreza que hace un año.

"Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando", destacó en una publicación en su perfil de la red social X.

En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%, mientras que la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%, con "una reducción de un tercio", remarcó.

Según el mandatario, "es una mejora importante", pero reconoció que "falta mucho". "Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", enfatizó. 95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás.



Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando.



En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%. Y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%: una reducción de un tercio.



Es una mejora… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 7, 2026

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