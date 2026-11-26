El presidente Orsi disertó este jueves de mañana en el desayuno organizado por Somos Uruguay, y allí hizo un repaso de la gestión del gobierno este año y en lo que va del período.

Comenzó destacando la visita del papa León XIV a comienzos de mes y señaló que Uruguay “fue observado por el mundo”, y que se el país se sintió “conforme” con la imagen que presentó a nivel internacional.

Luego indicó que esto ocurre en un mundo “que no está fácil” y donde “las relaciones de poder vuelven a ocupar espacios que antes se reservaban al diálogo y el encuentro”.

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Destacó también que Uruguay ha presidido este año organismos internacionales importantes, como la Celac “en una América Latina movida”, en referencia a cambios de signo político en varios gobiernos de la región.

También recordó la presidencia de Uruguay del G77 más China y la próxima Cumbre de Presidentes del Mercosur la semana que viene en Montevideo.

En este marco Orsi destacó que “Uruguay ofrece confianza, una confianza que no cayó de arriba, se construyó durante décadas”. Y señaló ahí “la división de poderes y la alternancia en el gobierno”.

“Los gobiernos cambian, como corresponde, pero Uruguay no comienza de cero cada cinco años”, dijo el presidente.

Más adelante destacó que Uruguay mantiene el grado inversor de su economía “desde 2012” y que desde hace varios años tiene la inflación más baja “en décadas”.

También señaló que “después de 20 años Uruguay volvió a emitir deuda en euros” y destacó que la demanda triplicó lo que Uruguay salió a buscar. “Los mercados confían en Uruguay”, aseguró.

Crecimiento menor al que se necesita

En este punto, y hablando de la economía del país, Orsi advirtió que Uruguay crece a tasas bajas: “Asumimos que crecemos menos de lo que el país necesita”, dijo el presidente, y agregó que “para acelerar el crecimiento necesitamos más y mejor inversión”.

En este punto destacó que además de la producción primaria o la celulosa y la madera, “ahora se instala la logística y la tecnología” en Uruguay.

Mencionó acá el data center de Google, la anunciada inversión de Solaria (España) para un parque tecnológico que albergue más data center, y el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global. “Seguimos trabajando el proyecto HIF”, aseguró Orsi.

Aquí habló del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que entró en vigencia en marzo de este año, y que ya generó “12% más de exportación que el año pasado”.

También acá habló del acuerdo Transpacífico, al que Uruguay pretende entrar, y que calificó de “exigente y valioso porque puede ampliar nuestra presencia en Asia Pacífico”.

Luego Orsi habló de obras que hará el gobierno durante el período en infraestructura y vivienda, por ejemplo

La región complicada y la ventana que se abrió

El presidente Orsi volvió sobre la región y dijo que atraviesa un momento “complicado”. Mencionó a “vecinos con dificultades” y citó a Chile y a Paraguay.

“La región anda alborotada, la incertidumbre anda por ahí”, dijo el presidente, y agregó: “Acá no estamos tan mal”.

“En esta fragilidad de la economía, tenemos que ser muy prudentes y cuidados, pero creérnosla un poco más”, apuntó.

En este punto dijo que para Uruguay se abrió “una ventana de oportunidades”. “La ventana se abrió, el tiempo es ahora. Y entre todos podemos hacer que esa ventana sea una gran puerta”, insistió.

“Esto no lo hace solo el gobierno o el Estado. Nuestro compromiso es escuchar. Crecer y cuidar, competir y seguir. Para eso necesitamos el compromiso de ustedes. Hay que seguir pensando que vale la pena”, dijo ante un auditorio conformado mayormente por empresarios.