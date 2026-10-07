RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DEL INE

Bajó la pobreza de 16,6 a 14,8% y la indigencia de 1,7 a 1,2% en el primer semestre de 2026

Considerando la medición, según el número de hogares, la pobreza también descendió de 13,2 a 11,6%, y la indigencia de 1,3 a 1%, según los datos del INE.

barrio-19-de-abril-casas-precarias-pobreza

La pobreza, medida por el ingreso de los hogares, bajó en el primer semestre de 2026 con respecto al cierre del año pasado, pasando de 16,6 a 14,8%, según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgado este miércoles.

Considerando la medición, según el número de hogares, la pobreza también descendió de 13,2 a 11,6%.

En cuanto a la indigencia, el INE informó que bajó de 1,7% a 1,2%, lo que significa que de cada 1.000 personas, aproximadamente 12 no alcanzaron el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas.

se vendieron 6.786 cero kilometro en setiembre y acumulan una suba de 14% en el ano
Seguí leyendo

Se vendieron 6.786 cero kilómetro en setiembre y acumulan una suba de 14% en el año

Medida en hogares, la indigencia pasó de 1,3% al 1%.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Reglamentaron la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes

Te puede interesar

Bajó la pobreza de 16,6 a 14,8% y la indigencia de 1,7 a 1,2% en el primer semestre de 2026
DATOS DEL INE

Bajó la pobreza de 16,6 a 14,8% y la indigencia de 1,7 a 1,2% en el primer semestre de 2026
Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
Blancos denuncian nueva irregularidad en ASSE; desde el oficialismo señalan que hubo un error administrativo video
PARLAMENTO

Blancos denuncian "nueva irregularidad" en ASSE; desde el oficialismo señalan que hubo un "error administrativo"

Dejá tu comentario