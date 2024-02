Orsi sobre niño asesinado: "Tenemos que interpelarnos como sociedad, como Estado y el gobierno como gobierno"

“El presidente habla ahí de sentimientos. Es lo que estoy diciendo, tenemos que interpelarnos como sociedad, como Estado y el gobierno como gobierno. Pero no podemos decir, yo no tengo nada que ver”, comentó Orsi.

“Me preocupa mucho por qué prende tanto la violencia. Porque alguien que esté determinado a tirar aunque mate gurises es porque en esa cabeza ocurrieron cosas que tiene que ver con cosas que la sociedad toda no hizo bien. No es que le estamos trasladando la culpa a otros, hay que ser durísimo con la gente que hace daño, no tengo dudas, durísimo, ahora, no podemos ser tan hipócritas de decir, ah, nosotros no tenemos nada que ver”, agregó.

“Esto tiene que ver con el narcotráfico y con otras cosas. Dónde se crían nuestros gurises, por qué a nivel infantil la pobreza es muy fuerte, qué pasa con esas madres solas”, reflexionó el precandidato de la oposición.

Consultado sobre medidas para combatir la delincuencia y sus consecuencias en la sociedad, Orsi dijo que, además de atacar al narcotráfico, mejorar la Justicia y el trabajo entre Fiscalía y Policía, “hay que crear más Caif, más escuelas de tiempo completo, más apoyo a mujeres que están a la deriva”.

Sobre la campaña electoral y la oportunidad (o no) para acordar políticas de Estado sobre seguridad pública, Orsi dijo que se debe intentar y que espera un debate “no para cobrar cuentas del pasado”.

“Si la campaña la orientamos mirando para atrás, para ver qué macana te mandaste para yo cobrártela eternamente, no sé si avanzaremos, yo creo que no”, concluyó.