Siguen las lluvias y el tiempo inestable con tormentas aisladas; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en las próximas horas, con persistencia de lluvias y tormentas aisladas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias, lloviznas y tormentas aisladas. En la tarde continuará inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas noreste y este, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.
El miércoles tendremos un inicio de jornada templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. En la tarde continuará cálido con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El jueves la mañana se presentará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.
Martes 24
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 33º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º
Miércoles 25
Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º
Jueves 26
Zona Norte: máxima 35º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º
