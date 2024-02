Lacalle Pou dijo sentir "bronca, frustración e impotencia" por homicidio del niño en Pinar Norte

"Hemos hecho un combate frontal al narcotráfico, porque las cifras creo que en este momento no corren, pero están las cifras ahí. Ahora, ¿saben lo que siente uno? ¿El peso que yo siento? Como individuo y como presidente de la República, es una enorme bronca y una enorme frustración. Es impotencia", dijo el mandatario.

Antes, contó que se enteró de la noticia por el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien le envió el parte policial del hecho. "Yo ayer a la 1:16 recibí un mensaje del ministro del Interior con un parte policial. En el Pinar Norte, cercano a una boca de pasta base, en una ráfaga de por lo menos 22 tiros, dejan heridos y dejan un niño de seis años muerto con un tiro en la cabeza. No sé si es el lugar para hablar de este tema, pero yo no puedo no decirles lo que uno siente", relató.