Orsi: "Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas"

El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes en Las Piedras el acto por el 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras . Durante su discurso ratificó políticas llevadas adelante por el gobierno respecto a defensa nacional, seguridad, personas en calle, infancia y cambios al sistema previsional.

El mandatario sostuvo que hay que estar en “permanente alerta” porque el mundo “evoluciona plagado de injusticias e incertidumbres”. Una “estrategia de defensa nacional moderna y actualizada es más que trascendente”, marcó.

Sobre seguridad y fronteras señaló: “Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas. No hay que bajar la guardia, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren con visión estratégica y tecnológica”.

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Embed #AHORA | Discurso del presidente Orsi en el acto oficial por el 215 aniversario de la Batalla de Las Piedras. Habló de defensa nacional, seguridad, las personas que viven en la calle, la infancia y los cambios al sistema previsional.

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En otro tramo dijo que “la seguridad es condición determinante de nuestra libertad” y que “la democracia y la libertad no se negocian”. “El respeto a las instituciones están fuera de discusión”.

Cerró indicando que “los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”.