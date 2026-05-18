El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes en Las Piedras el acto por el 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras. Durante su discurso ratificó políticas llevadas adelante por el gobierno respecto a defensa nacional, seguridad, personas en calle, infancia y cambios al sistema previsional.
Orsi: "Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas"
El presidente Orsi dijo que “no hay que bajar la guardia” y que Uruguay debe adaptarse “a los tiempos que corren”.
El mandatario sostuvo que hay que estar en “permanente alerta” porque el mundo “evoluciona plagado de injusticias e incertidumbres”. Una “estrategia de defensa nacional moderna y actualizada es más que trascendente”, marcó.
Sobre seguridad y fronteras señaló: “Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas. No hay que bajar la guardia, tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren con visión estratégica y tecnológica”.
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En otro tramo dijo que “la seguridad es condición determinante de nuestra libertad” y que “la democracia y la libertad no se negocian”. “El respeto a las instituciones están fuera de discusión”.
Cerró indicando que “los problemas de los más débiles no admiten la menor demora”.
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