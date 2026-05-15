Cancillería prepara viaje de Orsi a Japón, Europa e India, mientras espera por "agenda" para reunión con Trump

El canciller Mario Lubetkin afirmó que el gobierno trabaja para concretar la reunión del presidente Yamandú Orsi con Donald Trump y cerrar las visitas a Japón, países de Europa e India, en 2026 y 2027.

El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que "la voluntad de un encuentro entre el presidente Orsi y el presidente Trump existe", pero que "es un problema de agendas" que tienen ambos mandatarios.

Lubetkin dijo que se procura cerrar la visita a Japón, que "tenemos una presión notable", además un conjunto de países europeos e India durante 2026 y 2027. Son "temas absolutamente estratégicos" y "grandes nudos que están todos juntos y que van a pintar un país completamente diferente", agregó.

El canciller también se refirió a la prohibición de la Unión Europea a la importación de carnes desde Brasil a partir de setiembre y al impacto en Uruguay. "Hay que estar atentos", sostuvo. Lubetkin dijo que se debe comprobar, entender y ver qué harán los brasileños. Pidió analizar el tema con cuidado con todos los elementos y ver el desarrollo de la situación. Aseguró que hay que tener una visión a largo plazo. CANCILLERIA NOVEDADES