Yamandú Orsi encabezó acto aniversario del Ejército y de la Batalla de las Piedras

Presidente Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército Nacional.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi en el acto por el 215 aniversario del Ejército.

El presidente Yamandú Orsi encabezó este lunes los actos oficiales por un nuevo aniversario del Ejército Nacional y de la Batalla de las Piedras, y en el medio visitó el Museo Miguel Ángel Pareja, en Las Piedras, Canelones.

El primer acto comenzó a las 10:15 de la mañana, en el complejo deportivo del Ejército, en Bulevar Artigas. Allí se realizó el acto por los 215 años del Ejército Nacional (ver foto principal).

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El presidente se trasladará luego a Las Piedras para visitar el Museo Miguel Ángel Pareja, uno de los artistas más destacados de Uruguay en el siglo XX, que realizó la mayoría de su carrera artística en esa ciudad de Canelones.

Allí, Orsi cedió en comodato un cuadro de Pareja que le fue obsequiado tiempo atrás:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2056407570525430233?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente Orsi explica por qué decidió ceder al Museo Miguel Ángel Pareja, de Las Piedras, un cuadro del artista que le fue obsequiado tiempo atrás.

Informa @NicolasVigliola

Más en https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/Lj4bfXa7cd — Subrayado (@Subrayado) May 18, 2026

Batalla

La visita al Museo Pareja terminará poco antes de la hora 14, cuando comience el acto central por el 215 aniversario de la Batalla de Las Piedras.

El acto oficial se realiza como todos los años en el Obelisco ubicado en el bulevar del Bicentenario.