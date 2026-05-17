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Imputaron por encubrimiento al hombre que denunció el hallazgo de un cuerpo dentro de una heladera en San Carlos

La jueza dispuso arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 90 días. La resolución fue apelada por Fiscalía.

Escena donde fue hallado el cuerpo en San Carlos.

Foto: Subrayado. Escena donde fue hallado el cuerpo en San Carlos.

Foto: Subrayado. Escena donde fue hallado el cuerpo en San Carlos.

mLa Justicia imputó este domingo por un delito de encubrimiento al hombre de 32 años que denunció ante la Policía el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en una vivienda del barrio Asturias de San Carlos, en Maldonado.

Fiscalía pidió la prisión preventiva por 180 días, pero la jueza resolvió imponerle arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 90 días. Ante esa decisión, la Fiscalía apeló, supo Subrayado.

El caso ocurrió el viernes, cuando el hombre se presentó en la Seccional 2ª junto a un niño de 3 años y denunció que dentro de la heladera de su casa estaba el cuerpo de una mujer de 32 años.

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Según declaró, la noche anterior escuchó un disparo mientras se encontraba en otra habitación y aseguró haber oído la voz de otro hombre, que se retiró del lugar recién al día siguiente.

Cuando la Policía llegó a la vivienda sobre la calle Madrid encontró el cuerpo de la mujer, que tiene un disparo en la cabeza.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, indicó que ambos convivían en la casa y señaló que el hombre le daba alojamiento a la víctima.

La investigación continúa a cargo del fiscal Sebastián Robles y del Departamento de Hechos Complejos de Zona V de la Policía de Maldonado.

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