Legnani confirmó cese de prosecretario tras no presentarse a trabajar luego de renuncia pedida por el PCU

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó este lunes que el prosecretario de la comuna canaria, Diego Núñez, será cesado de su cargo al no presentarse a trabajar tras ser intimado por el gobierno departamental luego de presentar su renuncia.

La desvinculación de Núñez se da en medio de una polémica política por su participación como parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en la visita al portaaviones de Estados Unidos y el posterior pedido de renuncia por parte del Partido Comunista del Uruguay (PCU), sector al que pertenece el exjerarca de la administración Legnani.

"Es un cargo de confianza política, prosecretario general", afirmó el jefe comunal canario y recordó que tras la presentación de la renuncia a Núñez se le había indicado que la misma no iba a ser aceptada, porque "sería una incongruencia de nuestra parte, yendo en representación del gobierno de Canelones, y procesando una renuncia por esa causa".

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Legnani manifestó que Núñez le presentó la renuncia el miércoles de la semana pasada y ahí le comunicaron personalmente, antes lo habían hecho por teléfono, de que no iba a ser procesada. Tras ser intimado y transcurrido el plazo de 48 horas sin que se haya presentado a su lugar de trabajo, Núñez va a ser cesado del cargo esta semana.

El intendente reiteró que "no se va a remplazar el cargo, no se va a ocupar" y las tareas que realizaba Núñez serán distribuidas entre el secretario general, Pedro Irigoin, y la prosecretaria general, Sandra Saffores.