"Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de la mujer asaltada en su casa cuando estaba con sus hijos

Cecilia, de 38 años, y su hijo Ignacio de 13 fueron víctimas de una violenta rapiña en su casa en Nuevo París este domingo . Ambos fueron golpeados mientras los dos delincuentes les pedían dinero que no tenían.

La mujer decidió irse del barrio. Mudarse. Antes, habló con Subrayado y contó la violencia de la que fueron víctimas ella y sus dos hijos, a las dos y media de la madrugada.

Cecilia dijo que Ignacio comenzó a gritarle en alerta porque dos hombres estaban ingresando a la vivienda desde la puerta de chapa del fondo. “Tenía dos individuos queriendo entrar. Ignacio le pegó a uno, ese se le tiró arriba, le pegó, lo revolcó en el piso. El otro me agarró de los pelos, me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata. No hay plata”, expresó.

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Lo que se llevaron fue el celular de la mujer y una batería de una lijadora eléctrica porque escaparon cuando ella pudo salir a la calle y advertir a los vecinos. “Enseguida que me pude zafar, salí corriendo, empecé a gritar. Uno se fue por el fondo, por donde entraron, por el techo”, dijo.

Y agregó: “Pasamos un momento horrible. La casa la observan todo el tiempo, tenemos un contenedor en el frente. La semana anterior o la otra le robaron dos bicis a la vecina del fondo. Se presume que entraron por este techo, seguramente ese día vicharon cómo entrar a mi casa”.

Tras la rapiña, los delincuentes dejaron una botella de vino y una pipa de pasta base. “Uno amenazó a Ignacio con una pipa, le dijo que se quedara calladito y que le diera la plata. Ellos (por sus hijos) no quieren quedarse solos ni dos segundos”, agregó.

La familia se va a mudar de allí. Cecilia lo contó así: “Estoy juntando para sacar (de a poco), no me puedo mudar de un momento a otro pero tengo que llevarme las cosas que son de valor. A uno le cuesta ir a laburar todos los días. Vivo sola con mis hijos, el más grande no puede estar expuesto a lo que pasó: tener que pelear con un hombre grande que entró a su casa cuando él estaba durmiendo. Es un montón”.

Ignacio sufrió traumatismo de rostro por golpe de puño, indicó la madre. “El ojo le quedó todo violeta, como una compota. Toda la cara rasguñada”, dijo. Y agradece que los agresores no tuvieran ningún arma. “Creo que ellos no esperaban que estuviéramos adentro”, valoró.

Cecilia contó que siempre deja la luz encendida pero esta vez la había apagado. “Hoy me dormía y me desperté de golpe porque la imagen que tengo es de dos tipos entrando a mi casa”, añadió.

Un sospechoso está detenido

nuevo-paris-rapiña-familia Foto: Subrayado. Vivienda de la familia víctima de violenta rapiña en Nuevo París.

Subrayado informó este domingo que cuando los policías de la Seccional 18ª llegaron a la casa de las víctimas, se entrevistaron con Cecilia e hicieron una recorrida en la zona que permitió ubicar a ambos sospechosos.

Por la ropa que vestían, los dos coincidían con las características de los buscados.

Al ver a los policías, salieron corriendo. Sin embargo, uno de ellos fue detenido en José Prat y Ferreira y Artigas —a dos cuadras del lugar de la vivienda—. Tiene 40 años, sin antecedentes penales y este domingo se encuentra a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

En tanto, el segundo sospechoso se escondió en una vivienda de la zona. Es quien tiene el celular y la Policía confirmó que la señal de GPS emitida por el dispositivo coincide con la ubicación de la vivienda donde fue visto por los efectivos.