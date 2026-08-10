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Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: "Estamos alertas y listos para colaborar"

El presidente expresó vía X que los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Desde Cancillería, el gobierno envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

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"El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten", escribió en su cuenta de X.

Desde Cancillería también expresaron su solidaridad a través de un comunicado.

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"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy, con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", indica.

Y agrega: "Asimismo, envía sus más sentidas condolencias al Gobierno, a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano".

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