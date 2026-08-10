Orsi expresó solidaridad con Colombia tras el terremoto: "Estamos alertas y listos para colaborar"

El presidente Yamandú Orsi expresó su solidaridad con el pueblo colombiano a través de redes sociales tras el terremoto que causó la muerte de 111 personas y dejó 87 heridos.

"El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten", escribió en su cuenta de X.

Desde Cancillería también expresaron su solidaridad a través de un comunicado.

El gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten.

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"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy, con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", indica.

Y agrega: "Asimismo, envía sus más sentidas condolencias al Gobierno, a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano".