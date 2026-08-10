¿Cómo funcionarán los servicios este martes con el paro parcial del PIT-CNT? Algunos sindicatos paran 24 horas

Bajo la consigna “sin transformaciones no hay avances“, el PIT-CNT convoca para este martes 11 de agosto a un paro general parcial de 9 a 13 horas en Montevideo y zona metropolitana con una concentración en la explanada de la Universidad de la República desde donde marcharán hasta el Palacio Legislativo.

Las limitaciones en el trabajo, el nivel de desocupación, el subempleo, el crecimiento de la informalidad, el aumento de los salarios sumergidos en la población trabajadora, la inseguridad, las personas en situación de calle, la pobreza y la pobreza infantil, la situación salarial de los jóvenes que trabajan y que un 52% gana menos de 25,000 pesos, son los temas más importantes que llevan a la medida de paro este martes.

La plataforma reivindicativa de la central sindical incluye la necesidad de lograr una Rendición de Cuentas con más recursos para las políticas que aseguran derechos a la gente, una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro; el respeto a los acuerdos del diálogo social y un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional; un Uruguay sin pobreza infantil; la defensa de la sobretasa del 1% al 1% más rico; y una estrategia nacional de desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales.

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Este martes 11 agosto, está previsto que se inicie la votación de la Rendición de Cuentas en la Comisión de Hacienda de Diputados.

MOVILIZACIÓN

La central sindical convocó a concentrarse a las 9:30 en la explanada de la Universidad de la República. Desde allí, los manifestantes marcharán por 18 de Julio, doblarán por Daniel Fernández Crespo y continuarán hasta la calle Madrid, en las inmediaciones del Palacio Legislativo donde se realizará un acto.

SINDICATOS

Los sindicatos de la educación pública y privada resolvieron adherirse a la convocatoria y pararán toda la jornada. La medida comprende, entre otros sectores, a maestros y profesores de Secundaria.

Por su parte, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizará un paro entre las 6:00 y las 18:00 horas. Durante ese período, se mantendrá la atención de urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas, mediante un régimen de guardia gremial.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informó que varios de sus sindicatos afiliados realizarán un paro de 24 horas.

El transporte urbano y suburbano funcionará con normalidad este martes, pese a que sus trabajadores adhieren a la plataforma reivindicativa. El sector resolvió acompañar la medida sin paralizar sus actividades, por lo que los servicios de ómnibus urbanos y suburbanos continuarán funcionando.

La situación será diferente para los taxis, cuyos trabajadores realizarán un paro parcial.