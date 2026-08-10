Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro

El coche 87 de la línea 306 de Ucot salió de la Terminal del Cerro sobre las 9 de la mañana de este domingo antes del partido entre Cerro y Danubio.

En la terminal subieron unos 50 hinchas de Cerro que coparon el ómnibus, donde también viajaban otras personas. Amenazaron al conductor con armas y le exigieron que continuara el recorrido sin detenerse hasta el intercambiador Belloni.

Durante el trayecto, fueron con las puertas abiertas e incluso en un momento uno los hinchas de Cerro se bajó, le robó a un transeúnte y volvió a subir al ómnibus, tal como quedó registrado en un video grabado con un celular.

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Fuentes de la empresa dijeron a Subrayado que el chofer debió ir expreso e incluso pasar semáforos en rojo mientras era amenazado con armas por los hinchas de Cerro y que, una moto iba escoltando al ómnibus.

Cuando llegaron al intercambiador Belloni, los hinchas se bajaron y se retiraron del lugar. El chofer, que no sufrió lesiones, hizo la denuncia policial, que recayó en la Dirección General de Seguridad en el Deporte.

El sindicato de trabajadores de las cooperativas del transporte (Ascot-Ucot) realiza un paro este lunes de mañana con movilización desde las 10:00. A las 11:30, representantes se reunirán con el ministro del Interior, Carlos Negro, donde pedirán medidas concretas.

A esa misma hora se dirigirán hacia el Ministerio del Interior. Y más tarde a plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva donde funciona Presidencia.