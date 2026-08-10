Consejo de Ministros se reúne este martes con agenda "muy abierta", pero la Rendición será el tema central

El presidente Yamandú Orsi reúne este martes al Consejo de Ministros desde las 10 de la mañana en Torre Ejecutiva.

Uno de los temas centrales será la Rendición de Cuentas, que se prevé iniciar la votación del proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, convocada a partir de la hora 10.

Orsi adelantó este lunes que la agenda de la reunión será "muy abierta". "Estamos juntando mucha información, porque hay mucha cosa que ha pasado. Hemos dejado pasar unos cuantos días y creo que nos hemos nutrido de mucha agenda como para que mañana (martes) la trabajemos, por lo menos, en un par de horas y media", indicó.

Seguí leyendo "Son cosas que tenemos que evitar", dice Orsi tras secuestro de un ómnibus y amenaza armada al chofer

El mandatario fue consultado sobre las propuestas de Cabildo Abierto, entre ellas, un impuesto transitorio a las ganancias de los bancos comerciales y las administradoras de crédito, Orsi sostuvo que todavía no hay una respuesta, pero se está trabajando en el análisis de la iniciativa junto al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Se analiza "qué puntos, hasta dónde podemos llegar y cuáles son en los que no podemos avanzar; más allá de si se vota o no se vota. Tiene que ver con visión del país y de las cosas".