RECIBÍ EL NEWSLETTER
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza

Desde Fenapes indicaron a Subrayado que el presupuesto destinado por el gobierno es totalmente insuficiente.

fenapes-bandera-pit-cnt-

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realiza un paro general de 24 horas este martes 11 de agosto, con al adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza.

El dirigente de Fenapes, Emiliano Mandacen, dijo a Subrayado que el presupuesto que destinará el gobierno a la enseñanza es totalmente insuficiente y que la medida de paro, desde los sindicatos, pretende dar ese mensaje.

"De los seis mil millones de pesos que pedían las Direcciones Generales, la ANEP termina trasladando tres mil millones al Parlamento y el Poder Ejecutivo te otorga trescientos, o sea el 10% de los tres mil. Con una situación al día de hoy de que producto del temporal y de las inclemencias climáticas que vivieron todas y todos los uruguayos, por ejemplo, Secundaría el día viernes le pidió cincuenta millones de pesos de refuerzo presupuestal a la ANEP, esto implica de los trescientos que le otorgaron deberían otorgar cincuenta, por ejemplo por situaciones dramáticas como el liceo de Vergara que se le voló la mitad del techo", explicó.

alternatus rescato un gato montes que habia matado a 10 gallinas y logro devolverlo a la naturaleza
Seguí leyendo

Alternatus rescató un gato montés que había matado a 10 gallinas y logró devolverlo a la naturaleza

Mandacen destacó que la situación presupuestal es bastante compleja y dijo que vienen solicitando que se otorguen horas de apoyo y que se creen cargos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"
SALTO

Dos motociclistas murieron en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3 a 300 metros de distancia
AVENIDA ITALIA Y SEGOVIA

Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate
CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía
WILLIMAN Y DEL FARO

Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado

Te puede interesar

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada
SAN RAFAEL- PUNTA DEL ESTE

Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada
ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
HASTA LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

ASCOT-UCOT convoca a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
AFP
Pudahuel

Uruguayo intentó sobornar a carabineros en Chile; fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición de la justicia

Dejá tu comentario