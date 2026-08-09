Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza

El dirigente de Fenapes, Emiliano Mandacen, dijo a Subrayado que el presupuesto que destinará el gobierno a la enseñanza es totalmente insuficiente y que la medida de paro, desde los sindicatos, pretende dar ese mensaje.

"De los seis mil millones de pesos que pedían las Direcciones Generales, la ANEP termina trasladando tres mil millones al Parlamento y el Poder Ejecutivo te otorga trescientos, o sea el 10% de los tres mil. Con una situación al día de hoy de que producto del temporal y de las inclemencias climáticas que vivieron todas y todos los uruguayos, por ejemplo, Secundaría el día viernes le pidió cincuenta millones de pesos de refuerzo presupuestal a la ANEP, esto implica de los trescientos que le otorgaron deberían otorgar cincuenta, por ejemplo por situaciones dramáticas como el liceo de Vergara que se le voló la mitad del techo", explicó.