Grupo Cipriani anuncia que no será posible finalizar la obra y abrir el hotel-casino en la próxima temporada

El Grupo Cipriani emitió un comunicado en el que informa que por "demoras acumuladas en la ejecución de la obra, no será posible finalizarla y abrir el hotel-casino San Rafael durante la próxima temporada de verano, como estaba previsto".

Desde la empresa explicaron que en las últimas semanas mantuvieron un diálogo permanente con las autoridades nacionales y departamentales, representantes del SUNCA, trabajadores y demás actores involucrados, procurando encontrar alternativas que permitieran recuperar los plazos.

"Nos ofrecimos a colaborar activamente con ese objetivo, evaluando todas las opciones posibles, sin que esto fuera posible", indicaron.

Y agregaron: "Posponer la apertura tiene un impacto significativo para el Grupo, para Punta del Este y para Uruguay. Implica reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y compromisos asumidos, además de afectar a cientos de trabajadores, sus familias y a las numerosas empresas que participan directa e indirectamente del proyecto".

Grupo Cipriani destacó que desde el mes de febrero de este año, más de 300 jóvenes se capacitan en su academia de hotelería y gastronomía con vistas a incorporarse al proyecto.

"A estos jóvenes, que son entrenados por especialistas del exterior para trabajar en tareas de hospitalidad, con niveles de excelencia mundial en el sector de extra lujo, se suman otros trabajadores que en paralelo al desarrollo de las obras en el San Rafael y a la academia de formación, organizan la apertura de un proyecto que ocupará mas de 1.000 trabajadores entre restaurantes, hotel y casino. En todos estos casos el hecho de no poder abrir las puertas del proyecto, genera una situación de incertidumbre", señalaron.

El objetivo de CIPRIANI es retomar plenamente las actividades, trabajar junto a las autoridades nacionales, departamentales, a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con el objetivo de generar nuevas condiciones y establecer un calendario que permita concretar la apertura durante la temporada 2027-2028, la que debe ser impostergable.

"Igualmente en la construcción del San Rafael, se buscarán soluciones para mantener todos los puestos de trabajo que sean necesarios hasta su finalización. Para lograr todo esto será necesaria una tarea mancomunada, que cuente con el apoyo invaluable de las autoridades nacionales y departamentales en aras de lograr un objetivo superior", detallaron.

El comunicado añade: "Grupo CIPRIANI reafirma su compromiso con Uruguay, con Punta del Este y con los uruguayos. Hasta el presente lleva invertidos alrededor de 250.000.000 de dólares en el proyecto del hotel y casino San Rafael y cerca de 45.000.000 de dólares en la compra y refacción del edificio, instalación de la academia en Locanda Cipriani (ex hotel Mantra). Por lo que la apertura del San Rafael resulta imperiosa e impostergable, en la medida que, mientras no comience la operativa comercial proyectada, se generan costos enormes para el grupo y no se crean las fuentes de trabajo tan necesarias y esperadas".

La misiva finaliza destacando la convicción respecto del proyecto del San Rafael que permanece intacta.

"Continuaremos trabajando para que CIPRIANI Punta del Este se convierta en un ícono internacional del turismo y en un motivo de orgullo para el país".