Colombia en "situación de emergencia" por sismo que deja más de 100 muertos y 80 heridos, dijo el presidente

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El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró la "situación de emergencia" en el país por un fuerte terremoto el lunes que deja hasta el momento 111 fallecidos y 87 heridos.

"Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día", dijo el mandatario desde Bogotá y dio un balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas dañadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.

La cancillería uruguaya informó que no hay ningún compatriota herido o fallecido. Que sí han habido afectados pero, sobre todo, vinculados al turismo. Personas que han perdido hoteles o vuelos. Desde la cartera monitorean la situación, según afirmaron.

Ante el reciente sismo de intensidad ocurrido en Colombia, con epicentro en el Departamento del Chocó, desde @UruguayenCol informamos a la comunidad uruguaya residente y visitante en Colombia, que esta Misión Diplomática y el Consulado de la República en Bogotá, se mantienen… pic.twitter.com/egzvVayQQN — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) August 10, 2026 Noticia en desarrollo. FUENTE: AFP.

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