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Colombia en "situación de emergencia" por sismo que deja más de 100 muertos y 80 heridos, dijo el presidente

Está en ascenso la cantidad de muertos y heridos. Además, miles de viviendas resultaron dañadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró la "situación de emergencia" en el país por un fuerte terremoto el lunes que deja hasta el momento 111 fallecidos y 87 heridos.

"Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día", dijo el mandatario desde Bogotá y dio un balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas dañadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.

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FUENTE: AFP.

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