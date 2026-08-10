El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró la "situación de emergencia" en el país por un fuerte terremoto el lunes que deja hasta el momento 111 fallecidos y 87 heridos.
Colombia en "situación de emergencia" por sismo que deja más de 100 muertos y 80 heridos, dijo el presidente
Está en ascenso la cantidad de muertos y heridos. Además, miles de viviendas resultaron dañadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.
"Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día", dijo el mandatario desde Bogotá y dio un balance de 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas dañadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados.
La cancillería uruguaya informó que no hay ningún compatriota herido o fallecido. Que sí han habido afectados pero, sobre todo, vinculados al turismo. Personas que han perdido hoteles o vuelos. Desde la cartera monitorean la situación, según afirmaron.
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Cancillería confirmó que uruguayos afectados por terremoto en Colombia están vinculados al turismo
Noticia en desarrollo.
FUENTE: AFP.
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