Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT) emitió un comunicado este domingo en el que decreta paro hasta que finalice una movilización prevista para este lunes 10 de agosto debido al secuestro de la unidad 306 de transporte y su conductor.

"Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad", indica.

Y agrega: "La integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar".

Los trabajadores indicaron que unos 50 hinchas de Cerro se subieron al coche y uno de ellos amenazó al chofer con un arma de fuego para que los llevara hasta el intercambiador José Belloni. En la unidad viajaban unos 10 pasajeros. No se registraron personas heridas.

Desde ASCOT-UCOT señalan que concurrirán a los ámbitos correspondientes para plantear la situación y exigir medidas concretas ante la gravedad de lo ocurrido.