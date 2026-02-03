Orsi le regaló una camiseta de Uruguay al dueño de un restaurante en Beijin con un mensaje escrito de puño y letra

El presidente Orsi, Jorge Wang y la camiseta de Uruguay que obsequió el mandatario. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.

El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.

En medio de su viaje oficial a China, el presidente Orsi visitó un restaurante de comida y vinos uruguayos en Beijin.

El mandatario le regaló al dueño del local una camiseta de Uruguay con un mensaje escrito de puño y letra.

El video con ese obsequio fue publicado en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia, entre otros contenidos relacionados a la misión oficial a China y la reunión con el presidente Xi Jinping.

“Gracias a Jorge Wang, propietario de Malbec&Beef en Beijing, por la invitación y por acercarnos un pedacito de Uruguay estando tan lejos”, escribió Orsi en la publicación de redes sociales.

“Esta camiseta y este restaurante es una demostración de lo que podemos los orientales, fue el mensaje que dejé en la vestimenta de la selección uruguaya”, agregó el presidente.

“Uruguay también se construye así: con identidad, trabajo y afecto, en cualquier parte del mundo”, finalizó.