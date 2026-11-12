Fernando Pereira: "La ministra Lustemberg actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio" y el pedido de renuncia "es ruido de la derecha"

“Es ruido de la derecha”. Así calificó el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira el pedido de renuncia surgido del Partido Nacional hacia la ministra de Salud Cristina Lustemberg y el anuncio de que propondrán su interpelación en la Cámara de Diputados.

Esto por el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada a fines del año pasado por mala praxis en el caso de la pediatra Soledad Barrera, fallecida durante una intervención quirúrgica.

En octubre de 2025 la ministra Lustemberg redujo de cinco a tres años la sanción que la Comisión Asesora del MSP le impuso a la anestesista, y ahora, en noviembre de 2026, volvió a subir a cinco años la inhabilitación en una resolución firmada con el presidente Orsi.

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El diputado blanco Federico Casaretto pidió la renuncia de Lustemberg y la bancada del Partido Nacional anunció que planteará interpelarla.

“La derecha se ha especializado en hacer cartas de renuncia. Seguramente como ellos renunciaban a cada rato porque se los pedía el presidente, creen que los demás gobiernos van a tener esa inestabilidad, y la realidad es que la ministra Lustemberg ha cumplido con rigurosidad su tarea y su tarea es velar por la salud”, dijo Pereira este jueves al mediodía en rueda de prensa.

“Primero se le pedía a la ministra que cambiara la decisión, cuando la cambia la quieren interpelar, es más para terapia que para el Parlamento”, agregó el presidente del FA.

“La ministra actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio, a nuestro compromiso con la gente, e incluso a la forma de hacer política que tiene el Frente Amplio, que no tiene ningún problema en corregir si hay algo que no se adecuó a la norma”, agregó Pereira.

“Lo que está claro es que el Frente Amplio y el gobierno del Frente Amplio da respaldo absoluto al trabajo, a la dedicación, a la vocación, al espíritu de estar atrás de cada tema de la salud de la ministra Lustemberg. Es una gran ministra y que se esté hostigando a los ministros del Frente Amplio durante todo el período, desde que empezó el gobierno, parece ser ya abusivo”, concluyó.