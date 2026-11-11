Orsi participó de la inauguración de un nuevo centro logístico privado vinculado al puerto de Montevideo

El presidente Orsi participó este miércoles de la inauguración del nuevo Centro Logístico Maersk Uruguay.

Ubicado cerca del barrio La Paloma, al norte del Cerro, este polo logístico se vincula directamente al puerto de Montevideo, y resultó de una inversión de 22 millones de dólares, destacó la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry.

Según los empresario, esta inversión “es la más grande en la costa este de Sudamérica”, comentó la ministra citado la presentación de los directivos de la compañía.

Puerto de aguas profundas, “una prioridad” La ministra de Transporte aseguró que el desarrollo de un puerto de aguas profundas “es prioridad para el gobierno” y por eso Pablo Genta dejó la presidencia de la Administración Nacional de Puertos y pasó a coordinar el grupo de trabajo que avanzará sobre esta iniciativa surgida durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

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