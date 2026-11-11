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INVERSIÓN PRIVADA

Orsi participó de la inauguración de un nuevo centro logístico privado vinculado al puerto de Montevideo

El presidente Orsi acompañó la inauguración del centro logístico de Maersk. La ministra de Transporte Lucía Etcheverry destacó la inversión privada y el servicio portuario que ofrece.

Orsi-Maers-inaugura

El presidente Orsi participó este miércoles de la inauguración del nuevo Centro Logístico Maersk Uruguay.

Ubicado cerca del barrio La Paloma, al norte del Cerro, este polo logístico se vincula directamente al puerto de Montevideo, y resultó de una inversión de 22 millones de dólares, destacó la ministra de Transporte y Obras Públicas Lucía Etcheverry.

Según los empresario, esta inversión “es la más grande en la costa este de Sudamérica”, comentó la ministra citado la presentación de los directivos de la compañía.

Presidente Orsi en el Consejo de Ministros. Foto: FocoUy (archivo).
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Puerto de aguas profundas, “una prioridad”

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