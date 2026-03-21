Orsi asumió la presidencia de la Celac y llamó a "construir acuerdos entre quienes piensan distinto"

El presidente Yamandú Orsi asumió este sábado en Bogotá la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( Celac ), durante la décima cumbre del bloque.

“Construir acuerdos entre quienes piensan distinto, ese es el espíritu con el que Uruguay ejercerá esta presidencia”, afirmó el mandatario, que remarcó que para el país es “un honor” conducir el espacio regional.

Orsi señaló que su gestión pondrá el foco en la seguridad alimentaria, la transición energética y la interconexión regional, la gestión de riesgos de desastres, la educación superior y el desarrollo productivo y comercial. “El consenso debe traducirse en resultados concretos”, sostuvo.

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En su discurso, también hizo énfasis en la importancia de preservar la paz en la región. “Elegir la paz ante todo, no como una consigna vacía sino como una forma viva de construir libertades. Es una decisión que exige diálogo, instituciones y acuerdos”, dijo, y destacó que América Latina y el Caribe han logrado mantenerse como una zona de paz.

El presidente advirtió sobre el avance del crimen organizado y planteó la necesidad de una respuesta conjunta. “No reconoce fronteras, debemos estar a la altura de las circunstancias”, señaló, y recordó que la región concentra el 30% de los homicidios del planeta.

Además, agradeció la cooperación de Bolivia y Paraguay en un operativo reciente vinculado a un narcotraficante uruguayo, sin mencionarlo directamente.

Orsi sostuvo que la falta de derechos “no se corrige con menos instituciones, sino con más democracia, más ley y más desarrollo”, y advirtió sobre un contexto internacional donde la confrontación “muchas veces reemplaza al diálogo”.

“Uruguay asume con humildad pero con una convicción clara: creemos en el diálogo, en la cooperación y en el consenso”, afirmó. “América Latina y el Caribe tienen una responsabilidad histórica: cuidar la paz que supimos construir y hacer lo necesario para que siga siendo posible”.

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Reunión con Petro y otros encuentros

La Celac, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, es el principal espacio de concertación política de la región, orientado a fortalecer la integración, la cooperación y el diálogo frente a los desafíos globales.

En la agenda de este sábado, Orsi mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Burundi y titular de la Unión Africana, Evaristo Ndayashimiye, y con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

Este viernes, Orsi se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó en X: “Me reuní con el presidente Orsi de la República del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2035183016486519108&partner=&hide_thread=false Me reuní con el presidente Orsi de la república del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá. pic.twitter.com/iDgvXZaeJc — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

Según informaron fuentes de Cancillería, en ese encuentro se abordó la experiencia de Colombia al frente del bloque. Se señalaron temas que no lograron avances, como salud, medicamentos y migración, mientras que se destacó el trabajo en seguridad alimentaria y energía. Además, se volvió a plantear el interés de acercar a Colombia al Mercosur.

Orsi llegó el viernes de tarde a Bogotá, donde fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez, y tiene previsto retornar a Uruguay enseguida de la ceremonia. Se espera que aterrice en Uruguay en la madrugada del domingo.