RECIBÍ EL NEWSLETTER
discurso EN BOGOTÁ

Orsi asumió la presidencia de la Celac y llamó a "construir acuerdos entre quienes piensan distinto"

"Construir acuerdos entre quienes piensan distinto, ese es el espíritu con el que Uruguay ejercerá esta presidencia", señaló. El mandatario puso el foco en seguridad, energía, educación y combate al crimen organizado.

Foto: captura de pantalla. Transmisión oficial de Celac.

Foto: captura de pantalla. Transmisión oficial de Celac.

El presidente Yamandú Orsi asumió este sábado en Bogotá la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), durante la décima cumbre del bloque.

“Construir acuerdos entre quienes piensan distinto, ese es el espíritu con el que Uruguay ejercerá esta presidencia”, afirmó el mandatario, que remarcó que para el país es “un honor” conducir el espacio regional.

Orsi señaló que su gestión pondrá el foco en la seguridad alimentaria, la transición energética y la interconexión regional, la gestión de riesgos de desastres, la educación superior y el desarrollo productivo y comercial. “El consenso debe traducirse en resultados concretos”, sostuvo.

Foto: captura de pantalla, transmisión oficial de Celac.
Seguí leyendo

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía

En su discurso, también hizo énfasis en la importancia de preservar la paz en la región. “Elegir la paz ante todo, no como una consigna vacía sino como una forma viva de construir libertades. Es una decisión que exige diálogo, instituciones y acuerdos”, dijo, y destacó que América Latina y el Caribe han logrado mantenerse como una zona de paz.

El presidente advirtió sobre el avance del crimen organizado y planteó la necesidad de una respuesta conjunta. “No reconoce fronteras, debemos estar a la altura de las circunstancias”, señaló, y recordó que la región concentra el 30% de los homicidios del planeta.

Además, agradeció la cooperación de Bolivia y Paraguay en un operativo reciente vinculado a un narcotraficante uruguayo, sin mencionarlo directamente.

Orsi sostuvo que la falta de derechos “no se corrige con menos instituciones, sino con más democracia, más ley y más desarrollo”, y advirtió sobre un contexto internacional donde la confrontación “muchas veces reemplaza al diálogo”.

“Uruguay asume con humildad pero con una convicción clara: creemos en el diálogo, en la cooperación y en el consenso”, afirmó. “América Latina y el Caribe tienen una responsabilidad histórica: cuidar la paz que supimos construir y hacer lo necesario para que siga siendo posible”.

Embed - X cumbre de Jefas y Jefes de Estado Celac - África

Reunión con Petro y otros encuentros

La Celac, que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, es el principal espacio de concertación política de la región, orientado a fortalecer la integración, la cooperación y el diálogo frente a los desafíos globales.

En la agenda de este sábado, Orsi mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Burundi y titular de la Unión Africana, Evaristo Ndayashimiye, y con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

Este viernes, Orsi se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó en X: “Me reuní con el presidente Orsi de la República del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2035183016486519108&partner=&hide_thread=false

Según informaron fuentes de Cancillería, en ese encuentro se abordó la experiencia de Colombia al frente del bloque. Se señalaron temas que no lograron avances, como salud, medicamentos y migración, mientras que se destacó el trabajo en seguridad alimentaria y energía. Además, se volvió a plantear el interés de acercar a Colombia al Mercosur.

Orsi llegó el viernes de tarde a Bogotá, donde fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez, y tiene previsto retornar a Uruguay enseguida de la ceremonia. Se espera que aterrice en Uruguay en la madrugada del domingo.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
AFECTA 8 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia que rige en la próxima madrugada por tormentas fuertes y lluvia abundante
INUMET

Tormentas fuertes y lluvias copiosas para gran parte del país, ¿cuál será la zona más afectada?
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo
Sin empleo

Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad
eeuu

Juez niega libertad bajo fianza de Marset y fija nueva audiencia para la próxima semana por pedido de la defensa

Te puede interesar

Foto: captura de pantalla. Transmisión oficial de Celac. video
discurso EN BOGOTÁ

Orsi asumió la presidencia de la Celac y llamó a "construir acuerdos entre quienes piensan distinto"
Foto: captura de pantalla, transmisión oficial de Celac. video
discurso en bogotá

Cumbre de la Celac: Orsi anuncia el envío de un embajador uruguayo a Etiopía
Foto: Martín Charquero en X. Camiseta de Uruguay para el Mundial.
presentan titular y alternativa

Ya se conoce la nueva camiseta que Uruguay usará en el Mundial: celeste, con cuello y detalles dorados

Dejá tu comentario