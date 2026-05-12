Mataron a un hombre de 30 años en Flor de Maroñas: la balacera incluyó al menos 18 disparos

Un hombre de 30 años fue atacado a tiros en Eusebio Vidal y María Manrupe, en Flor de Maroñas, antes de las 21:00 horas de este lunes.

Una vecina dijo que el herido llegó a su casa y le pidió ayuda. Tras caer herido, fue trasladado en un auto particular a la policlínica de Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde la víctima murió.

Los médicos le diagnosticaron la muerte como consecuencia de un disparo en el pecho, señala la información a la que accedió Subrayado.

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En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, quienes hallaron 18 casquillos de calibre 9 milímetros esparcidos en la calle y un gorro con manchas de sangre, que fueron relevados por Policía Científica.

El hombre no tenía antecedentes penales. La investigación recayó en manos de Homicidios y de la Fiscalía especializada.