Doble homicidio en Colinas de Solymar: un hombre de 27 años y una mujer de 24 las víctimas; en la casa estaban sus dos hijos

Un doble homicidio ocurrió en Colinas de Solymar, Canelones, en una casa ubicada en Cerro del Verdún y Cerro del Toro.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, las víctimas son un hombre de 27 años y una mujer de 24, y fueron atacadas con armas de fuego.

Seguí leyendo Condenaron a dos de los delincuentes que cometieron robo piraña el sábado en La Blanqueada

Sobre las 21:30 del domingo se recibe un llamado al 9.1.1 por disparos en las calles citadas, en jurisdicción de la Seccional 27 de El Pinar.

La Policía concurre al lugar y dentro de la casa encuentra a las víctimas sin vida. En la casa estaban sus dos hijos menores de edad, ilesos, dice el informe de la Jefatura de Policía de Canelones. Los niños tienen 8 meses uno y 5 años otro.

En la vereda, frente a la vivienda, la Policía encontró varias vainas calibre 9mm. Según información a la que accedió Subrayado, al lugar llegaron varios delincuentes en dos motos y efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la pareja.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y además de las vainas recolectó otros elementos de interés para la investigación. El fiscal de la Costa Rodrigo Carámbula fue al lugar del doble homicidio junto con autoridades de la Jefatura de Policía. Se hizo cargo de la investigación en Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones.