Dos mujeres murieron en un choque frontal en ruta 8, cerca de Villa Serrana

Un accidente frontal entre dos autos en ruta 8 dejó a dos mujeres fallecidas, a las 7:30 de este lunes en el kilómetro 144 de la ruta 8, cerca de Villa Serrana, en Lavalleja. Así lo informó Policía Caminera y la Jefatura local, en base a los datos primarios.

Las víctimas viajaban como acompañantes en un auto Fiat que se dirigía al norte. Otras dos personas que las acompañaban fueron trasladadas con heridas a centros médicos de Minas.

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En tanto, en el segundo auto —un Volkswagen— viajaba un único ocupante, quien resultó ileso, informó la Policía.

La ruta está cortada por el trabajo de Policía Científica.

"Las circunstancias del siniestro no se han establecido, al tiempo que el conductor del vehículo se encuentra a disposición de la Fiscal que asumió la investigación", indicó la Policía en un comunicado.