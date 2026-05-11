Florencia tiene 18 años y un bebé de dos meses; tras el parto sufrió una rara cardiopatía y hoy depende de una máquina para vivir

Florencia tiene 18 años y un bebé de dos meses. Luego del parto en el que nació Ethan, la joven sufrió una miocardiopatía periparto, una forma rara de insuficiencia cardíaca que debilita al músculo.

A los diez días del nacimiento de Ethan les dijeron que a Florencia la debían trasladar porque padecía una anemia aguda y pocas horas después pasó a CTI, porque su corazón se detenía. La joven no tenía otras patologías ni antecedentes de enfermedades cardíacas.

Hoy, está conectada a un aparato que la mantiene con vida a la espera de un trasplante de corazón. Su mamá Leticia Aguirre habló con Subrayado sobre la situación e invitó a las personas a reflexionar de la importancia de donar los órganos.

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"Su corazón se detuvo, prácticamente total. Tiene signos vitales, pero depende de esa máquina", afirmó. Florencia podrá estar de siete a diez días conectada a esa máquina, sin que ello implique un riesgo para sus otros órganos. "La única solución es que aparezca un corazón para ella, para que tenga vida", aseguró.

Hoy, Ethan está a cargo de su abuela Leticia, tal como lo expresó Florencia la última vez que se pudo contactar con su madre. "Mi hija es chiquita, es una niña, que tiene otro niño, y creo que tiene toda una vida por delante todavía, creo que se merece una oportunidad de seguir viviendo", reflexionó.