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Tenía 60 años

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, exjugador campeón de América con Peñarol

Tenía 60 años y estaba internado en una mutualista de Montevideo por un problema de salud.

Foto: Peñarol en X. Daniel “Coquito” Rodríguez.

Foto: Peñarol en X. Daniel “Coquito” Rodríguez.

Foto: Peñarol en X. Daniel “Coquito” Rodríguez.

Murió este lunes Daniel “Coquito” Rodríguez, exfutbolista de Peñarol e integrante de los planteles campeones de la Copa Libertadores de 1982 y 1987.

Rodríguez tenía 60 años y estaba internado en una mutualista de Montevideo por un problema de salud, según supo Subrayado. Era oriundo de Buceo y debutó en Primera División en el aurinegro en 1981.

Peñarol publicó un mensaje en sus redes sociales.

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“El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Daniel ‘Coquito’ Rodríguez, gloria de nuestra Institución”, escribió el club.

Además, recordó que fue campeón de la Copa Libertadores en 1982 y 1987, integrante del plantel campeón de la Copa Intercontinental en 1982 y ganador de tres Campeonatos Uruguayos.

Según destacó Peñarol, “Coquito” Rodríguez defendió la camiseta aurinegra en 174 partidos oficiales. “A sus familiares, excompañeros, amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento”, agregó.

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