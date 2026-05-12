"Fue una visita protocolar de las miles que se hacen", dijo Lucía Topolansky sobre visita de Orsi al portaaviones de Estados Unidos

Lucía Topolansky le restó trascendencia a la visita que el presidente Yamandú Orsi realizó el 2 de mayo al portaaviones de la marina de guerra de Estados Unidos cuando estuvo cerca de las costas uruguayas, en aguas internacionales, invitado por el embajador del gobierno de Donald Trump en Montevideo Lou Rinaldi.

“A mi me parece que fue una visita protocolar de las miles que se hacen, además un portaaviones que es una chatarra, porque ahora lo sacan de servicio”, dijo Topolasnky este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “Ahora dicen que está estacionado en Río de Janeiro y están haciendo turismo, mandan unas lanchitas para la gente. Así que no, no lo enmarco en ese contexto”.

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Topolansky también fue consultada sobre la propuesta que hizo la vicepresidenta Carolina Cosse para remodelar los alrededores del Palacio Legislativo y construir un nuevo edificio de usos múltiples al costado del Anexo.

“La primera pregunta que me hago es si el edificio del Palacio está totalmente restaurado o todavía le falta. Para mi es esa la prioridad. Es un edificio emblema de la ciudad y la política y para mi lo más importante es eso”, respondió Topolansky.

TOPOLANSKY OBRAS PALACIO COSSE

Emocionada con el recuerdo de Mujica

Este miércoles 13 de mayo se cumple un año del fallecimiento de José Mujica, y el Topolansky lo recordó muy emocionada, en particular por la cantidad de personas que fueron a despedirlo en el velatorio del Palacio Legislativo.