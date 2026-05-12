Se entregó el joven de 20 años requerido por el homicidio del sábado en Pan de Azúcar

Agustín Fernández Reyes, un joven de 20 años que estaba requerido por el homicidio cometido el sábado en Pan de Azúcar , se entregó este martes, informaron fuentes policiales a Subrayado.

El requerido, que tiene antecedentes penales, se presentó en la Seccional 1ª de Minas. Efectivos del Departamento de Homicidios de Maldonado viajaron al lugar y lo llevarán hacia esa ciudad para que comparezca ante la Fiscalía de 2.° turno departamental, quien lleva adelante la investigación.

El crimen ocurrió a las dos de la madrugada del sábado frente a la plaza 19 de Abril de la ciudad, ubicada en Félix de Lizarza y Lavalleja. Videos a los que accedió Subrayado muestran el momento del crimen: se observa al agresor correr detrás de las víctimas con un arma en mano y disparar al menos tres veces. Alrededor se observan varias personas.

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MALDONADO HOMICIDIO PDA Videos cedidos a Subrayado.

“De las primeras averiguaciones se pudo establecer que la víctima habría mantenido una discusión con un hombre, quien se retiró del lugar y posteriormente regresó efectuando disparos con un arma de fuego hacia el herido, dándose luego a la fuga”, señaló entonces la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

Los médicos informaron la muerte de la víctima por un disparo en el pecho; era un hombre de 30 años con antecedentes penales.

Quien trasladó a la víctima recibió un roce de bala pero se encuentra fuera de peligro.