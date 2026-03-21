Orsi se reunió con Petro en Colombia y este sábado mantiene encuentros con más presidentes

El presidente Yamandú Orsi se encuentra en Colombia , donde participa de la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instancia en la que Uruguay asume la presidencia protémpore del bloque.

Según informaron fuentes de Cancillería, en la reunión mantenida con el presidente colombiano Gustavo Petro se abordó la experiencia de Colombia al frente de la Celac. En ese intercambio se señalaron temas que no lograron avances, como salud, medicamentos y migración, mientras que se destacó el trabajo realizado en seguridad alimentaria y energía. Además, se volvió a plantear el interés de acercar a Colombia al Mercosur.

Petro publicó en X: “Me reuní con el presidente Orsi de la república del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá”.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2035183016486519108&partner=&hide_thread=false Me reuní con el presidente Orsi de la república del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá. pic.twitter.com/iDgvXZaeJc — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

En la agenda de este sábado, Orsi mantendrá una reunión bilateral a las 10:00 de Colombia (12:00 de Uruguay) con el presidente de Burundi y titular de la Unión Africana, Evaristo Ndayashimiye, y a las 10:30 (12:30 de Uruguay) se reunirá con el presidente de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

Orsi llegó este viernes de tarde a Bogotá, donde fue recibido por la vicepresidenta Francia Márquez, y ese mismo día se reunió con Petro. Durante su presidencia al frente de la Celac, el mandatario prevé impulsar acuerdos entre los países en temas como narcotráfico y crimen organizado, pobreza y situación económica.