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Juzgado en ciudad vieja

Justicia revisa este martes las medidas cautelares de Moisés Martínez, ante presuntos incumplimientos

La audiencia judicial se celebrará desde las 13:00 en un juzgado en Ciudad Vieja. El imputado salió tres veces de su casa, cuando lo tenía prohibido, según el registro de la tobillera electrónica.

Foto: Subrayado. Moisés Martínez.

Foto: Subrayado. Moisés Martínez.

Moisés Martínez comparecerá este martes en una audiencia judicial por presuntos incumplimientos de las medidas dispuestas, mientras cumple arresto domiciliario total. Fuentes judiciales dijeron a Subrayado semanas atrás que el imputado salió tres veces de su casa, según el registro de la tobillera electrónica.

La instancia se celebrará desde las 13:00 horas en el juzgado ubicado sobre la calle Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja.

La Justicia había sustituido la prisión preventiva por el arresto domiciliario total, pero tras estas situaciones se abrió un expediente para investigar los posibles incumplimientos.

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El 20 de abril, la jueza María Noel Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Martínez con "doble sistema de dispositivo electrónico". Ese día, durante la audiencia, Moisés abogó ante la jueza para que le otorgara la posibilidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

"Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente", dijo.

El 8 de abril, Moisés fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de mayo de 2025. La fiscal Flores había pedido una pena de 18 años de cárcel.

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