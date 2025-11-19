El presidente Yamandú Orsi asiste en Punta del Este a la Conferencia Anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas.
Orsi asiste en Punta del Este a la conferencia anual de zonas francas de América
El presidente Orsi participa este miércoles de la conferencia anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. El evento se realiza en Punta del Este con autoridades y empresarios.
El evento se realiza este miércoles desde la hora 10:00 en el Centro de Convenciones, con autoridades locales y nacional, y empresarios del sector.
Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
En desarrollo.
