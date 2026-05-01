Orsi: "Acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-UE"

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este viernes una reunión virtual con los mandatarios de Mercosur. menos Lula da Silva por temas de salud, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de la Consejo Europeo, António Costa, por la entrada en vigencia provisional desde este 1º de mayo del acuerdo entre ambos bloques .

"Hoy, debemos entender los uruguayos que empieza, toma vigencia, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en esta primera instancia, en esta primera parte", destacó el presidente uruguayo tras participar este viernes del acto por el 1º de mayo, por el Día de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT .

Orsi indicó que fue un encuentro positivo "donde se plantearon las ideas, los objetivos y una hoja de ruta para profundizar esto que tiene que traducirse en más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa que es más que necesaria".

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El mandatario uruguayo reconoció tener "muchas" expectativas con la vigencia del tratado de libre comercio. "Acá, el comercio se abre, en un mundo donde el proteccionismo se está abriendo cancha, acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Orsi afirmó que entre los socios del Mercosur "se está conversando" la distribución de las cuotas de exportación a Europa. El presidente se mostró dispuesto a mantener una reunión con los industriales es para que les expresen su preocupación por el impacto en las empresas ante la falta de definición.