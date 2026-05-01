RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN VIRTUAL CON AUTORIDADES

Orsi: "Acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-UE"

El presidente uruguayo expresó tener "muchas" expectativas con la vigencia del tratado de libre comercio con el bloque europeo. Este viernes mantuvo una reunión virtual con sus pares regionales y autoridades europeas.

ORSI-ACTO-PIT

Orsi indicó que fue un encuentro positivo "donde se plantearon las ideas, los objetivos y una hoja de ruta para profundizar esto que tiene que traducirse en más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa que es más que necesaria".

orsi sobre el precio de los combustibles: no veo senales prontas de que esto se calme, al reves
Seguí leyendo

Orsi sobre el precio de los combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

El mandatario uruguayo reconoció tener "muchas" expectativas con la vigencia del tratado de libre comercio. "Acá, el comercio se abre, en un mundo donde el proteccionismo se está abriendo cancha, acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Orsi afirmó que entre los socios del Mercosur "se está conversando" la distribución de las cuotas de exportación a Europa. El presidente se mostró dispuesto a mantener una reunión con los industriales es para que les expresen su preocupación por el impacto en las empresas ante la falta de definición.

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
PARQUE DEL PLATA

Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos
demanda CONTRA EL MSP Y FNR

Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes
DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas

Te puede interesar

Orsi sobre el precio de los combustibles: No veo señales prontas de que esto se calme, al revés video
SUBA DEL PETRÓLEO

Orsi sobre el precio de los combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"
Orsi: Acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-UE video
REUNIÓN VIRTUAL CON AUTORIDADES

Orsi: "Acá precisamos volver a tener las puertas abiertas y esa es la gran virtud que tiene el acuerdo Mercosur-UE"
Nos obliga a seguir trabajando y profundizando, dijo Sánchez sobre críticas del PIT-CNT en el acto video
1 de mayo

"Nos obliga a seguir trabajando y profundizando", dijo Sánchez sobre críticas del PIT-CNT en el acto

Dejá tu comentario