Rige desde este viernes el acuerdo con la Unión Europea: beneficios y desafíos para Uruguay y el Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea rige de forma provisional desde este viernes 1º de mayo a la espera del pronunciamiento de la Justicia europea, que puede tardar un año y medio en pronunciarse.

El bloque regional sudamericano no logró llegar a un acuerdo sobre las cuotas y en principio esto quedará condicionado al avance de cada país.

El director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga, recordó que el acuerdo se firmó el 17 de enero en Asunción (Paraguay) y desde este 1º de mayo entra en vigor.

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Labraga indicó que fue desafiante regular los aspectos técnicos del tratado, aunque respecto a la distribución de cupos de exportación correspondiente a cada país del Mercosur no se pudo llegar a un acuerdo.

El Mercosur deberá anunciar a la Unión Europea tres meses antes del comienzo del año calendario cuál será la distribución de cuotas. Por lo tanto, hasta el 31 de agosto de 2026 habría plazo para anunciar la distribución para 2027. "En los tiempos Mercosur es un escenario desafiante", afirmó.

El acuerdo con los países europeos le permitirá a las personas acceder a productos importados con menos impuestos; algunos ya no pagarán desde este viernes y otros tributarán menos con el correr de los años hasta llegar a cero. "Por tanto, el costo de importarlos va a ser más barato", aseguró. Dependerá del comerciante trasladar ese beneficio al precio al consumidor.

El doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesaghi, destacó la importancia de la firma del acuerdo y de la entrada en vigencia, lo que beneficiará a muchos productos uruguayos. "Es una excelente noticia para Uruguay, para el Mercosur", indicó.

El especialista definió como un aspecto negativo la falta de acuerdo para la distribución de las cuotas, lo que le dará incertidumbre a los operadores. Eso podrá beneficiar a los países más grandes como Brasil, pero de todas formas Uruguay no se vería muy perjudicado, sostuvo.