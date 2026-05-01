Orsi sobre el precio de los combustibles: "No veo señales prontas de que esto se calme, al revés"

El presidente Yamandú Orsi analizó este viernes la nueva suba de los combustibles dispuesta por el gobierno en mayo, como consecuencia de la suba internacional del petróleo por la guerra del Medio Oriente.

"Si uno analiza a nivel mundial cómo ha aumentado el combustible en distintos países y cómo viene aumentando a nivel mundial, yo creo que no tiene dos lecturas", dijo el mandatario al participar este viernes del acto por el Día de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT.

Al ser consultado sobre si cuando se estabilice la situación el gobierno volverá a realizar rebajas mensuales y no cada dos meses, Orsi respondió: "Vamos a ver, yo no veo señales prontas de que esto se calme, al revés". "La falta de gas hizo que se esté echando mano al gasoil a nivel mundial hoy y si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", analizó.

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Al mandatario también se le preguntó por la posibilidad de resignar parte de los impuestos de los combustibles, dijo que "es muy aventurado ahora decirlo porque no teníamos esta guerra que tenemos hoy".

Con respecto al ajuste del gasoil que que fue de 14% frente al 7% de la nafta y del supergás, Orsi sostuvo: "estamos frenando lo más posible, me decían que estamos un 40% abajo, nos vamos arrimando". El mandatario dijo que no cree que la suba del gasoil tenga complicaciones en la cosecha.