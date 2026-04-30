Conductora y acompañante con lesiones graves tras ser embestidos por camión de Bomberos en ruta Interbalnearia

La conductora de un auto y su acompañante resultaron lesionados tras ser embestidos por un camión de Bomberos en ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 49 y Calle 9, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera indicó que el siniestro frontolateral tuvo lugar sobre la hora 18.39 cuando el camión de Bomberos, que circulaba de este a oeste por dicha ruta, cruzó calle 9 y chocó al automóvil que giraba para ingresar a dicha calle.

La mujer de 66 años fue diagnosticada con politrauma con pérdida de conocimiento y fue derivada al Hospital de Clínicas.

Seguí leyendo Régimen de libertad a prueba por 8 meses para hombre que abusó de un menor en Artigas

El acompañante, un hombre de 71 años, también resultó lesionado. Fue diagnosticado con traumatismo de tórax cerrado y traumatismo de cráneo con perdida de conocimiento, derivado a la Médica Uruguaya.

El camión era conducido por un hombre de 31 años, quien resultó ileso. La espirometría arrojó resultado negativo.