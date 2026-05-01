"Nos obliga a seguir trabajando y profundizando", dijo Sánchez sobre críticas del PIT-CNT en el acto

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que del acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, con críticas al gobierno, se lleva "un montón de recomendaciones, reivindicaciones".

"Nos obliga a seguir trabajando y profundizando para que en el Uruguay haya un trabajo más digno, para que todo el mundo pueda llegar a su casa todos los días y para que los uruguayos haya un plato de comida", dijo.

"El movimiento sindical siempre se ha caracterizado en Uruguay por tener una visión sobre el desarrollo del país con mucha madurez y también por levantar críticas que son bienvenidas siempre, porque la democracia se trata de eso, de escuchar las críticas, las propuestas, pero también cuando se reconocen avances como se hizo en este año", aseguró.

Particularmente sobre el reclamo del 6+1 para la Educación, respondió que se hace el "esfuerzo": "Hay varios temas que están en agenda y forman parte del esfuerzo. Yo me formé y empecé a militar el movimiento estudiantil cuando revindicábamos el 4,5 y costó muchos años llevarlo adelante. Tuvo que llegar un gobierno del Frente Amplio para lograrlo. Hoy los organismos internacionales y el movimiento social están levantando la idea del 6+1. Cuando uno mira los países desarrollados, encuentra que quienes invierten y se desarrollan más, invierten en esos niveles. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, por supuesto que estamos de acuerdo, pero es parte del esfuerzo que tiene que hacer la sociedad uruguaya".

Respecto a los reclamos por mejores salarios, pobreza infantil y producción nacional, dijo que son compartidos y que están trabajando.

También se refirió a "un marco de restricciones" que afectan al país, a nivel social y productivo.

"El gobierno ha llevado adelante su ley de Presupuesto y ha sido aprobada por el Parlamento, donde ya tiene cambios tributarios a lo que consideramos que son los más ricos del mundo, que son las empresas transnacionales y que han puesto recursos para la pobreza infantil, al desarrollo, y en ese sentido estamos trabajando", aseguró.

Además, remarcó que se está trabajando para atacar la pobreza infantil, y que hacia eso va el 40% del Presupuesto Nacional. Se refirió en ese sentido a "generar trabajo y un buen sistema de cuidados" y que esto está planteado en el Presupuesto.

"Duplicar las partidas sociales, pero por sobre todas las cosas una ley de empleo que trata de atender aquellos sectores que no tienen trabajo, pero además estamos tratando de duplicar el espacio pedagógico, el tiempo extendido. Entonces creo que eso va en la orientación de resolver los problemas del Uruguay", aseguró.