Yamandú Orsi participó del acto por el Día de los Trabajadores y publicó saludo en redes

El presidente Yamandú Orsi participó del acto por el Día de los Trabajadores que se realiza en avenida Libertador y Nicaragua.

Con motivo de este día, el mandatario saludó a los trabajadores a través de su cuenta de la red social X.

Para los que mueven las máquinas, para las que enseñan, para las que cuidan, para los que nos cuidan, para los que producen, para las que construyen, para las que venden, para los que atienden. Para quienes hacen de la solidaridad una razón de vida. Para las y los trabajadores de…

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Del acto participa la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretaria de Presidencia Alejandro Sánchez, el prosecretaria Jorge Díaz, el ministro de Economía Gabriel Oddone, el ministro de Ganadería Alfredo Fratti, el ministro de Turismo Pablo Menoni, el ministro de Trabajo Juan Castillo, entre otras autoridades.

También está presente la exvicepresidenta Lucía Topolansky,