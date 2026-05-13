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NECROPSIA DE FACULTAD DE VETERINARIA

Orca varada en Punta del Este presentaba severa infección cerebral y pulmonar, según informe preliminar

Según los veterinarios, la principal hipótesis apunta a una neurobrucelosis provocada por la bacteria brucella ceti, una enfermedad infecciosa que afecta a cetáceos en distintas partes del mundo.

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La necropsia realizada a la orca juvenil hallada varada en Punta del Este reveló que el animal padecía una severa infección cerebral y pulmonar incompatible con la vida.

El informe preliminar fue elaborado por especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, quienes determinaron que el cetáceo que varó a fines de abril presentaba una grave infección bacteriana en el sistema nervioso central, además de una neumonía que afectaba más del 80% de sus pulmones.

Según los veterinarios, la principal hipótesis apunta a una neurobrucelosis provocada por la bacteria brucella ceti, una enfermedad infecciosa que afecta a cetáceos en distintas partes del mundo.

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El animal, un macho juvenil de más de cuatro metros de largo, había aparecido varado el pasado 27 de abril en la Playa Mansa de Punta del Este.

Tras varios intentos de estabilización y debido al deterioro irreversible de su estado, especialistas resolvieron practicarle eutanasia priorizando su bienestar.

El estudio también detectó lesiones cutáneas, daño en distintos órganos y abundante material purulento en el encéfalo. Los investigadores aclararon que, de forma preliminar, no existen indicios de que el cuadro haya sido provocado por acción humana.

De todos modos, continúan los análisis histopatológicos y moleculares para confirmar el diagnóstico definitivo y descartar otras posibles causas.

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