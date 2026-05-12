Justicia resolvió mantener la prisión domiciliaria a Moisés Martínez y solicitó informe a ITF sobre su salud mental

Subrayado informó semanas atrás, en base a reportes de la tobillera electrónica que tiene colocada, que Martínez salió al menos tres veces de su casa cuando tiene prisión domiciliaria total. Sin embargo, la Justicia entendió que las violaciones no son de entidad como para acreditar un peligro de fuga.

“Los incumplimientos no dan cuenta de un dolo o una intención real de fuga”, indicó la abogada de Martínez, María de la Paz Echetto.

El 4 de junio habrá una nueva audiencia de seguimiento del arresto domiciliario, con citación de la madre de Martínez, y para seguimiento de la evaluación de su salud mental. Para esto, la jueza dispuso una pericia del Instituto Técnico Forense sobre el "estado actual de la salud mental del imputado y la existencia de riesgo autoagresivo, necesidad de internación o tratamiento y compatibilidad con el régimen de privación de libertad", señala información judicial a la que accedió Subrayado. Para esto, se solicitó "de forma urgente" la historia clínica de Moisés Martínez a ASSE, para derivar a ITF. Para esto, el imputado dio su autorización y relevó el secreto profesional.

Los argumentos que presentó la defensa de Moisés para mantener su arresto domiciliario “no justifica pero sí explica y la jueza entendió de recibo las explicaciones”, dijo y señaló: “Se dan estos dos incumplimientos donde en realidad son minutos, era de madrugada, estaba bajo el efecto de alguna ingesta de psicofármacos, que sin comprender mucho la situación del perímetro y solicitado por alguien externo, que es su pareja, por recibir un apoyo, era de madrugada, a una cuadra de su casa, él se retira y ante el llamado inmediatamente vuelve a su hogar”.

“Después hay un incumplimiento de 30 minutos, donde no se tiene una traza, que es simplemente porque no estaba instalado el dispositivo baliza, donde presentamos un testigo que da cuenta que él estuvo todo el tiempo dentro de su domicilio, simplemente que se había alejado del dispositivo que controla la tobillera, que lo perdió durante ese tiempo, lo estuvieron buscando y cuando sonó, al sonar una alerta pueden ir hacia el lugar donde propiamente estaba”, explicó.

Los abogados solicitaron un cambio de domicilio, que fue concedido por la Justicia y que quedará bajo reserva. La solicitud de la defensa en ese sentido fue porque “estaba la mirada pública, con vecinos filmándolo constantemente”, indicaron.

El abogado de Moisés, Rodrigo Rey, recordó que la sentencia original del arresto domiciliario, que se resolvió el 20 de abril, fue apelada y que este miércoles vence el plazo para que se expida el tribunal. Además, la fiscal también apeló la resolución de este martes, por lo que las medidas cautelares del caso volverán a ser evaluadas en un Tribunal.

“Estamos en víspera de su vencimiento, por tanto quizá todo lo que discutimos acá fue baladí. Así como hablamos originariamente de optimismo moderado, en este caso sería moderado redoblado. Porque más allá de que se mantiene el arresto domiciliario, estamos revisando todavía si quedó firme o no la sentencia del 20 de abril. Si queda firme, la Fiscalía igual apeló esta sentencia, y quiere decir que el Tribunal la va a volver a revisar su posibilidad o no de revocación”, dijo Rey.

“Hoy lo explicaron los técnicos de Dinama, se reportan 40 incumplimientos diarios. No estoy haciendo apología del incumplimiento, pero para los usuarios que tienen primeras experiencias, en la temporalidad total de su conexión eléctrica, implica un cumplimiento efectivo de 99,95%”, sostuvo.

fotoeuge-hermana-de-moises-martinez-audiencia-juzgado Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia este martes en Ciudad Vieja.

El 20 de abril, Odriozola le concedió el arresto domiciliario a Martínez con "doble sistema de dispositivo electrónico". Ese día, durante la audiencia, Moisés abogó ante la jueza para que le otorgara la posibilidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

"Si usted me da la tobillera, yo prometo, juro, mantenerla cargada todo el tiempo. Y así como yo esperé el 27 de mayo cuando mi cuñado va a llamar a la Policía. Voy a esperar y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer. Lo que quiero es estar más presente con mis hijos, como no he podido estar todo este tiempo. Si es necesario estar encerrado en el cuarto, lo voy a hacer, solo quiero ser un padre más presente", dijo.

Luego, ocurrieron los incumplimientos y se realizó una nueva audiencia este martes.

El 8 de abril, Martínez fue condenado a 12 años de prisión como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de mayo de 2025. La fiscal Sabrina Flores había pedido una pena de 18 años de cárcel.