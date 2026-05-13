Nubel Cisneros prevé buen tiempo el resto de la semana, muy frío de madrugada, más templado de tarde, y sin lluvias hasta nuevo aviso.
Frío, nublado y sin lluvias; así continúa el tiempo esta semana, de acuerdo al informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé buen tiempo el resto de la semana, muy frío de madrugada, más templado de tarde, y sin lluvias hasta nuevo aviso. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada con pasaje de abundante nubosidad y posterior descenso de temperatura.
El jueves tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, presentando temperaturas frías en la noche.
Frío de mañana y de noche, templado de tarde; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros
El viernes la mañana estará muy fría con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.
Miércoles 13
Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º
Jueves 14
Zona Norte: máxima 20º y mínima4º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º
Viernes 15
Zona Norte: máxima 22 y mínima 6º
Zona Sur: máxima 19 y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 18 y mínima 8º
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