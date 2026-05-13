RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Frío, nublado y sin lluvias; así continúa el tiempo esta semana, de acuerdo al informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo el resto de la semana, muy frío de madrugada, más templado de tarde, y sin lluvias hasta nuevo aviso. El detalle día a día.

domingo-cielo-nublado

Nubel Cisneros prevé buen tiempo el resto de la semana, muy frío de madrugada, más templado de tarde, y sin lluvias hasta nuevo aviso.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada con pasaje de abundante nubosidad y posterior descenso de temperatura.

El jueves tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, presentando temperaturas frías en la noche.

frio de manana y de noche, templado de tarde; asi continua la semana segun el pronostico de nubel cisneros
Seguí leyendo

Frío de mañana y de noche, templado de tarde; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

El viernes la mañana estará muy fría con heladas agrometeorológicas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a templado y buena presencia de Sol.

Miércoles 13

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

Jueves 14

Zona Norte: máxima 20º y mínima4º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º

Viernes 15

Zona Norte: máxima 22 y mínima 6º

Zona Sur: máxima 19 y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 18 y mínima 8º

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
PRÓXIMA SEMANA

Nubel Cisneros anunció la llegada de la primera ola de frío polar con máxima de 8° y térmicas debajo de 0°
afirma que no hay riesgo de fuga

Justicia mantiene prisión domiciliaria de Moisés Martínez y solicita informe a ITF sobre su salud mental
Agresor detenido

Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni
PIDE COLABORACIÓN PARA UBICARLO

Policía busca a un hombre de unos 50 años que frecuenta la zona del Prado, investigado por delitos sexuales
niña al INAU

Amenazaron a una psicóloga de una escuela de Neptunia tras detectar un caso de violencia intrafamiliar

Te puede interesar

El ministro Oddone será interpelado en el Senado por la situación de la economía y cambios a las AFAP
EN FECHA A COORDINAR

El ministro Oddone será interpelado en el Senado por la situación de la economía y cambios a las AFAP
Video de Orsi a un año de la muerte de Mujica: Cuando la cosa se complica, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué me diría Pepe? video
VIDEO EN INSTAGRAM

Video de Orsi a un año de la muerte de Mujica: "Cuando la cosa se complica, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué me diría Pepe?"
Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni video
Agresor detenido

Policía retirado le apuntó con un arma a la conductora de un ómnibus tras accidente en el Intercambiador Belloni

Dejá tu comentario