Oposición recomienda investigadora en ASSE desde 2015, mientras FA promueve otra comisión sobre gestión de Cipriani

La comisión preinvestigadora resolvió este lunes, por mayoría, recomendar a la Cámara de Diputados la conformación de una investigadora para analizar la gestión en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 a la fecha, tal como lo solicitó el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, como miembro denunciante.

Abdala entendió que "hay mérito suficiente para proceder en esa dirección" y por eso la recomendación. La denuncia presentada es fundada y suficientemente amplia para comprar y contrastar gestiones en los distintos períodos de gobierno, indicó.

El nacionalista se mostró sorprendido por la decisión del Frente Amplio de no acompañar esta investigadora y de promover un propio proceso para la conformación de otra comisión. "El objeto que se planteó es de tal amplitud que ningún tema queda afuera", sostuvo. Abdala remarcó que el Frente Amplio viene anunciando una investigadora desde la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza.

"Estamos pidiendo que con relación a nuestro período de gobierno (2020-2025) analicemos y estudiemos las auditorías que ellos dicen que se hicieron y las eventuales irregularidades que también afirman que se habrían cometido, no votan", enfatizó.

Por su parte, desde el Frente Amplio, el diputado Carlos Varela anunció que el oficialismo promoverá, con el representante Federico Preve como miembro denunciante, la conformación de otra investigadora sobre presuntas irregularidades detectadas en el período 2020-2024 a través de pedidos de informes, accesos a la información pública y auditorías, vinculadas con compras en el sector privado.

"Realmente, creemos que hay evidencia suficiente para investigar casos de corrupción, actos de corrupción en lo que son las compras desde ASSE al sector privado, en particular, ITHG, Proveedores Marítimos, Círculo Católico y Casmu", afirmó. Preve indicó que "hay elementos de abuso de poder, conjunción de interés público privado, beneficio de privados y particulares, incumplimiento de la normativa".

De acuerdo al legislador frenteamplista, el Tribunal de Cuentas ha observado de forma reiterada, permanente y continua desde ASSE por traslados y compras directas, sin licitaciones ni procesos competitivos e incumpliendo las normas de las buenas prácticas en la gestión pública. Por ejemplo, ASSE gastó más de 50 millones de dólares en el quinquenio en traslados con una empresa que no tenía habilitación de Salud Pública, más de 60 millones de dólares con el Círculo Católico y multiplicó por 4.000% los gastos al Casmu.

"Es por todo esto que consideramos que luego de análisis serios y profundos de más de cinco años de investigaciones, esto no es de un día para el otro, esto tiene mucha información sistemática, acumulada y estudiada es que decidimos presentar esta solicitud de preinvestigadora para que haya una comisión investigadora que estudie estos casos de posible corrupción en ASSE", anunció.

Preve sostuvo que la denuncia penal de ASSE que está a estudio de la Fiscalía correrá por los carriles judiciales a fin de determinar eventuales responsabilidades penales de las anteriores autoridades y que la comisión investigadora que promueve el Frente Amplio buscará establecer posibles responsabilidades políticas.