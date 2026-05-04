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Belo Horizonte

Avioneta tuvo dificultades en el vuelo y se estrelló contra un edificio en Brasil: hay al menos dos muertos

El momento en el que la aeronave impactó contra un edificio fue registrado por una cámara.

Foto: AFP

Foto: AFP

Fotos: capturas del video de Globo

Fotos: capturas del video de Globo

Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, causando la muerte del piloto y copiloto y heridas graves a sus tres pasajeros, informaron los bomberos.

Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta "riesgo aparente" de derrumbe, agregó el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

Los tres heridos de gravedad fueron rescatados de la aeronave y trasladados al hospital.

Foto: AFP
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Imágenes grabadas desde un helicóptero por la cadena local TV Globo muestran la avioneta Embraer perdiendo altitud y girando a la izquierda para evitar edificios altos en una zona urbana densamente poblada.

Luego se estrelló contra la parte superior de un edificio de tres plantas antes de caer sobre el estacionamiento.

La avioneta se precipitó contra el espacio de la escalera. "Si hubiera impactado los laterales (del edificio), podría haber alcanzado algún apartamento habitado", declaró un oficial del Cuerpo de Bomberos al sitio web G1.

Imágenes difundidas por los bomberos muestran a los rescatistas ayudando a los residentes a evacuar el edificio.

Según estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, en Brasil se registraron 153 accidentes aéreos en 2025, con un saldo de 62 fallecidos.

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FUENTE: AFP

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