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POR LA CALLE JOSÉ CASTRO

Fueron interceptados y llevaban droga en el auto: a uno lo liberaron y el otro está a disposición de Fiscalía

El conductor circulaba sin libreta de conducir ni documento de identidad. Su acompañante tenía una balanza de precisión en el bolsillo.

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Dos hombres fueron detenidos al ser interceptados en un patrullaje preventivo. Llevaban droga escondida para su comercialización.

Un equipo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) realizaba patrullaje preventivo cuando detectó un auto que circulaba a alta velocidad por la calle José Castro, a la altura de Inclusa. Les realizan una seña a los ocupantes, que detienen la marcha en esquina con Antonio Zubillaga.

Durante el registro del vehículo y sus ocupantes, el conductor aportó libreta de circulación, sin tener en su cédula de identidad ni la licencia de conducir. El acompañante llevaba una balanza de precisión en el bolsillo. Con estos elementos, revisaron el auto y dentro encontraron droga escondida en varias partes. También tenían una cuadernola con anotaciones sobre la venta de drogas y dinero.

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Incautaron dos celulares, el auto, cinco envoltorios de sustancia rosada, uno de sustancia amarillenta, otro de sustancia vegetal. También, 1860 pesos, una balanza de precisión, envoltorios con restos de sustancia blanca, cuadernos con anotaciones, una navaja y otros elementos.

Fiscalía "dispuso el cese de detención de uno de los indagados y mantener al restante a disposición, continuando las actuaciones correspondientes", informó Jefatura de Montevideo.

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