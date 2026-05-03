Preinvestigadora tiene los votos para crear comisión sobre gestiones desde 2015 de ASSE, dijo Abdala

Este lunes, la preinvestigadora expondrá los motivos para enviar la creación de una comisión investigadora sobre ASSE en el Parlamento.

"Se reúne la preinvestigadora, de acuerdo a lo que establece el reglamento, que se constituyó el jueves pasado. Está integrada por dos representantes de la Coalición Republicana, el diputado Felipe Schipani y quien habla. Y por un representante del Frente Amplio, Luis Gallo, de manera que están los votos en la preinvestigadora y confiamos en que con posterioridad estén los votos en el pleno, para que se constituya, porque hay motivo más que suficiente", dijo el diputado blanco Pablo Abdala.

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"El de nuestro gobierno. El gobierno actual ha dicho que se han cometido irregularidades, que tiene auditorías, que señalan esa conclusión y que está por realizar una denuncia penal. No ha hecho denuncia penal todavía, según sabemos. Y tampoco ha promovido una comisión investigadora, que la viene anunciando desde hace meses, desde la interpelación al doctor Danza el año pasado. Creo que llegó la hora", dijo.

Sobre el período anterior al de coalición, dijo que buscarán que se investigue porque "hay cuatro aspectos concretos, que el miembro denunciante planteó como irregularidades vinculadas al Hospital Maciel, al Hospital de la Mujer, a la relación entre ASSE y una organización de la sociedad civil llamada Plemu, que ha tenido notorio favoritismo del gobierno del Frente Amplio a lo largo de los años, entre otras irregularidades".

El tercer período a analizarse es el actual. "Allí aparece la situación del doctor Danza. Una vez más. Que si bien se discutió largamente el año pasado, el diputado Federico Casaretto, miembro denunciante, aportó un elemento nuevo y es que Danza no habría renunciado a todas las mutualistas y a todas las instituciones privadas en esa situación de multiempleo que tenía", indicó Abdala.

La reunión de la preinvestigadora es a las 12:00 horas de este lunes y luego se definirá cuando se trata el tema en sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes.