El Partido Nacional realizó un llamado a sala al intendente de Montevideo, Mario Bergara, en la Junta Departamental por los atrasos en la recolección de residuos y el plan de limpieza de la capital.

El edil nacionalista, Rafael Seijas, indicó que la moción tuvo el apoyo del resto de la oposición y busca que el jefe comunal dé explicaciones a los legisladores departamentales. "Hace casi un mes que Montevideo está tapado de mugre y no han habido respuestas acordes de parte de la Intendencia", consideró.

Seijas aseguró que hay más de 2.000 de los 10.500 contenedores de residuos ubicados en la vía pública estaban sin levantar desde hace más de seis días. Reclamó respuestas y apuntó a la responsabilidad de Bergara.

Por su parte, el edil del Partido nacional, Diego Rodríguez, se reunió con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, para hacerle llegar los reclamos de vecinos de distintos barrios de la capital preocupados por los atrasos en la recolección de residuos y la basura acumulada.

Rodríguez le entregó a Herou más de 1.300 firmas recolectadas entre los vecinos en menos de una semana. Habló de "decadencia" y pidió "acciones concretas" para que las personas no queden rehenes de medidas del sindicato de municipales, Adeom, según dijo.